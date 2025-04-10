Тролінг Ярмоленка зайшов надто далеко: Шахтар випустив у продаж провокаційні футболки

Донецький Шахтар продовжує глузувати з теми скандалу вінгера Динамо Андрія Ярмоленка. Чемпіон УПЛ вигадав новий спосіб тролінгу футболіста киян.

"Гірники" запустили у продаж унікальні футболки від легенди клубу Андрія Пятова з його зображенням та підписом: "Я кучерявий".

Кожен, хто замовить особливий атрибут – отримає автограф футболіста.

Нагадаємо, не так давно Андрій Ярмоленко киян публічно насварив 14-річного хлопчика за те, що він назвав його "Ярмолою".

Донецький Шахтар не втратив можливості пожартувати над цим, записавши кумедне відео з Андрієм Пятовим.

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Пізніше Ярмоленко виступив із публічною заявою, зізнавшись, що не хотів образити хлопчика, а лише жадав поваги до себе.

Також на бік лідера "біло-синіх" став ексфорвард Динамо Артем Мілевський, який повністю підтримав вчинок колишнього одноклубника.