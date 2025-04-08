Зіркове поповнення: кіт-блогер Степан став гравцем Шахтаря

До Шахтаря приєднався новий і дуже пухнастий гравець – відомий український кіт-блогер Степан. І хоч на полі його навряд чи побачиш, у сфері благодійності він вже показує справжній клас.

Разом із донецьким клубом Степан долучився до ініціативи зі збору коштів на евакуаційний бронетранспортер M113 для бійців 3-ї окремої штурмової бригади.

Його "контракт" із Шахтарем одразу отримав бойове завдання – допомагати рятувати життя на фронті.

"Моїми лапками спільно із зусиллями ФК Шахтар вивозимо збір на М113", – заявив Степан у своєму зверненні.

На офіційній Instagram-сторінці кота зазначається, що за донати передбачені особливі подарунки.

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Наприклад, за 100 гривень можна отримати цифровий "квиток на Донбас Арену", а за більші внески – навіть побачити команду на власні очі, відвідати тренування або зробити фотосесію з футболістами.

Раніше повідомлялося, що Наполі зацікавлений у підписанні бразильського вінгера донецького Шахтаря.