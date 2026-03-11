Українська правда
Світоліна побореться за вихід у чвертьфінал в Індіан-Веллсі: визначився час

Станіслав Матусевич — 11 березня 2026, 13:36
Еліна Світоліна
Getty Images

Еліна Світоліна (9) в ніч на 12 березня проведе поєдинок матч 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі проти чешки Катерини Синякової (44).

Суперниці грали між собою чотири рази, неодмінно перемагала українка. Однак усі зустрічі проходили в напруженій боротьбі й завершувалися у трьох партіях.

Розклад матчу Світоліної в Індіан-Веллсі на 12 березня

BNP Paribas Open – WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
1/8 фіналу
00:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Катерина Синякова (Чехія), корт Stadium 2, 3-м запуском, після матчу Медведєв – Мікельсен.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Нагадаємо, що інша українка, Марта Костюк (28), не зуміла вийти в 1/8 фіналу в Індіан-Веллсі, поступившись третій ракетці світу Єлені Рибакіній з Казахстану.

