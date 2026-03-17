Легенда тенісу вразила фанатів шикарною формою у фотосесії в купальнику
Легенда світового тенісу Серена Вільямс приголомшила фанатів своєю новою формою після завершення професійної кар'єри.
44-річна американка, яка вже майже чотири роки не виступає на корті, опублікувала у соцмережах серію фотографій, де продемонструвала значно стрункішу та підтягнуту фігуру.
Світлини тенісистка виклала у своєму Instagram, де за її життям стежать понад 18 мільйонів підписників. На фото видно, що Вільямс помітно схудла та перебуває у відмінній фізичній формі.
Нагадаємо, Серена Вільямс є володаркою 23 титулів Grand Slam, що робить її однією з найуспішніших тенісисток в історії.
Раніше повідомлялося, що легендарна тенісистка вразила шикарною фігурою на фотосесії для відомого журналу, де повідомила, що використовувала відомий лікарський засіб для схуднення.