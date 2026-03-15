Три українки отримали суперниць на престижному турнірі в Маямі

Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (28) та Даяна Ястремська (52) дізналися перших суперниць на турнірі серії WTA 1000, який з 17 по 29 березня відбудеться в американському Маямі.

У першому колі з українок зіграє тільки Ястремська, яка не потрапила до числа 32 сіяних через низький рейтинг. Першою опоненткою Даяни стане володарка вайлд-кард, місцева спортсменка Ешлін Крюгер (82). Суперниці раніше не перетиналися.

У випадку перемоги в другому раунді змагань Ястремська зустрінеться з латвійкою Альоною Остапенко (26).

Світоліна посіяна на турнірі під 9 номером, тож розпочне боротьбу з другого кола. У ньому Еліна зіграє проти сильнішої в матчі між Емерсон Джонс (145, Австралія) та однією з переможниць кваліфікації.

Костюк має 27 номер посіву. У другому раунді змагань Марта протистоятиме або Солані Сьєррі (65, Аргентина), або Жаклін Крістіан (35, Румунія).

Нагадаємо, що у кваліфікації турніру в Маямі заявлена Юлія Стародубцева (105), яка на старті попередніх змагань зіграє проти Меддісон Інгліс (132, Австралія).