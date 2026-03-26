Магучіх запалила TikTok після золота на чемпіонаті світу: українка влаштувала запальні танці

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх продовжує підкорювати не лише спортивні вершини, а й соцмережі.

Після перемоги на чемпіонаті світу стрибунка у висоту виклала трендове відео в TikTok, де виконала стильний танець під популярний трек.

Ролик швидко став вірусним, зібравши десятки тисяч переглядів і тисячі вподобань.

Нагадаємо, Ярослава здобула "золото", підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

Згодом Магучіх поділилася своїми емоціями після перемоги на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні.