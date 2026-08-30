Костюк вразила мережу розкішним образом у чорній шкіряній сукні

Напередодні старту US Open-2026 українська тенісистка Марта Костюк вирішила додати трохи гламуру до підготовки до останнього турніру Grand Slam сезону.

Друга ракетка України поділилася у соцмережах неймовірними кадрами з Нью-Йорка, на яких постала у чорній шкіряній сукні від Tom Ford. Елегантний образ тенісистки одразу привернув увагу її підписників.

Костюк позувала перед камерою у стильному вбранні, демонструючи образ, який помітно відрізняється від її звичних спортивних луків. Цього разу Марта зробила ставку на позачасову елегантність та стриману розкіш.

"Який неймовірний вечір у Нью-Йорку. Вечір позачасової елегантності та бездоганного стилю. Дякую, Том Форд, за те, що допомогли мені почуватися якнайкраще", – написала українка.

Нагадаємо, матчі основної сітки жіночого одиночного турніру відбудуться з 30 серпня по 12 вересня.

Семеро українських тенісисток отримали стартових суперниць на останньому турнірі Grand Slam поточного сезону – US Open. Костюк гратиме проти австралійки Сторм Гантер (169), яка подолала кваліфікацію.

Раніше повідомлялося, що своєю сукнею на турнір похизувалася перша ракетка України Еліна Світоліна.