Світоліна показала ефектну сукню, в якій виступить на US Open-2026

Українська тенісистка Еліна Світоліна продемонструвала вбрання, в якому виступить на US Open-2026.

Спортсменка показала нову ігрову сукню від adidas, яка одразу привертає увагу своїм незвичним дизайном. Наряд виконаний у насиченому бордовому кольорі та щільно прилягає до фігури Світоліної.

Особливого шарму образу додають витончені мереживні вставки – вони розташовані на рукавах та безпосередньо на самій сукні. Завдяки цьому спортивний наряд виглядає водночас елегантно та стильно.

Нагадаємо, матчі основної сітки жіночого одиночного турніру відбудуться з 30 серпня по 12 вересня.

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Семеро українських тенісисток отримали стартових суперниць на останньому турнірі Grand Slam поточного сезону – US Open. Жеребкування основної сітки американського мейджору відбулося 27 серпня.

Перша ракетка України Еліна Світоліна посіяна під 9 номером. На старті змагань одеситка зустрінеться з аргентинкою Соланою Сьєррою (87).