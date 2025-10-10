Костюк насмішила фанатів кумедним епізодом під час тренування із м'ячем для фітнесу

Українська тенісистка Марта Костюк розсмішила своїх підписників, поділившись забавним відео з тренування.

На ролику спортсменка виконує вправи з великим фітнес-м’ячем, але в один момент той несподівано відскакує й летить прямо в обличчя Марті.

Костюк сприйняла інцидент із гумором і опублікувала відео в соцмережах, додавши смішний підпис.

Фанати одразу почали жартувати в коментарях, що навіть м’ячі не витримують потужної енергії українки.

Нагадаємо, Марта невдало виступила у першому колі турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані, програвши у першому колі чешці Кароліні Муховій.

Пізніше Костюк разом із сербкою Ольгою Данилович на старті парного розряду турніру поступилися шостому сіяному дуету Го Ханьюй/Александра Панова.