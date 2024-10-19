Магучіх взяла участь у фотосесії для журналу Vogue

Легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для українського журналу Vogue.

Українська спортсменка зробила фотосет із різних композицій, здивувавши фанатів своїм стилем та модельними навичками.

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" 23-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх провела найкращій спортивний сезон у кар’єрі: побила світовий рекорд, який тримався 37 років, перемогла в усіх чотирьох етапах "Діамантової ліги" – у Стокгольмі, Парижі, Лозанні та Цюриху – і третій рік поспіль втримала першість у фіналі в Брюсселі; з чемпіонату світу в приміщенні у Глазго привезла срібло; виграла чемпіонат Європи в Римі і взяла омріяне золото на літній Олімпіаді", – йдеться у підписі до фотографій.

Пропонуємо вам насолодитися надзвичайним сетом із фото української чемпіонки.

Нагадаємо, нещодавно Магучіх завітала на шоу до українських блогерів на Ютуб-каналі "Леви на джипі", змусивши їх танцювати.