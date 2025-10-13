Українська правда
Світоліна 13-та, Костюк втратила дві позиції в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 13 жовтня 2025, 08:15
У понеділок, 13 жовтня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вже завершила сезон і продовжує залишатися на 13 позиції. Лідирувати продовжує "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка, однак її перевага над полькою Ігою Швьонтек скоротилася до 1632 очок.

Фіналістка турніру серії WTA 1000 в Ухані американка Джессіка Пегула повернулася у п'ятірку найсильніших, потіснивши звідти росіянку Мірру Андрєєву.

Марта Костюк не зуміла захистити очки за минулорічний вихід у третє коло в Ухані, тому опустилася з 26-ї на 28 позицію.

Крок вгору зробила Даяна Ястремська, вона замикає тридцятку найсильніших.

Юлія Стародубцева продовжує перебувати на 131 місці.

Олександра Олійникова продовжує наближатись до статусу четвертої ракетки України, вона 137-ма.

Ангеліна Калініна не грає з червня, проте піднялася на 158 рядок.

На одну позицію покращила своє становище й Дар'я Снігур. Вона перебуває на 174 місці.

Анастасія Соболєва опустилася на 265 позицію.

Рейтинг WTA

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10400;
  2. (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8768;
  3. (3). Коко Гофф (США) – 7873;
  4. (4). Аманда Анісімова (США) – 5924;
  5. (6). Джессіка Пегула (США) – 5183;
  6. (5). Мірра Андрєєва (-) – 4643;
  7. (7). Медісон Кіз (США) – 4449;
  8. (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4331;
  9. (9). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4113;
  10. (11). Єкатерина Александрова (-) – 3158;

...

13 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2606;
28 (26). Марта Костюк (Україна) – 1659;
30 (31). Даяна Ястремська (Україна) – 1559;
131 (131). Юлія Стародубцева (Україна) – 587;
137 (139). Олександра Олійникова (Україна) – 560;
158 (159). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;
174 (175). Дар'я Снігур (Україна) – 417;
265 (263). Анастасія Соболєва (Україна) – 262.

Нагадаємо, що на нашому сайті ви можете ознайомитися з оглядом головних подій турніру в Ухані.

