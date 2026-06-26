Костюк: Мене вражає, скільки ботів постійно атакують мої соцмережі

Друга ракетка України Марта Костюк перед стартом Вімблдона зізналася, що постійно стикається з навалою ботів у соцмережах через відверті висловлювання тенісистки щодо вторгнення Росії в Україну.

Інтерв'ю з Костюк наводить Reuters.

"Мене вражає, скільки ботів постійно атакують мої соцмережі. Немає нічого кращого за це, бо це означає, що я порушую важливі теми, які люди не хочуть чути. Раніше для мене це було неприємно і важко витримувати, хоча я знала, що більша частина цих повідомлень іде від ботів, а не від реальних людей. Але зараз я дійсно цим заряджаюся, бо розумію: саме про ці речі я маю говорити", – заявила Марта.

Спортсменка впевнена, що має продовжувати говорити про війну, адже це одна з найважливіших речей, які відбуваються в її житті.

"Я сподіваюся, що війна в Україні не триватиме всю мою кар'єру і що я зможу порушувати інші питання. Але на цьому етапі мого життя війна – одна з найважливіших речей, яка відбувається зі мною щодня, тому я маю говорити про це. Ми говоримо про гравців, які виступають без прапора, але вони все одно представляють свої країни. Усі знають, що вони росіяни та білоруси. Я ніколи не кажу, що ці гравці своїми словами можуть зупинити війну або ніби вони почали війну тим, що говорили. Питання в іншому: за що ти стоїш у своєму житті і які у тебе людські цінності?"

Нагадаємо, що Марта Костюк і ще шестеро українок отримали перших суперниць на Вімблдоні, який стартує 29 червня.