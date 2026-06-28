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Знову вразила своїм стилем: Костюк показала сукню, в якій виступить на Вімблдоні-2026

Богдан Войченко — 28 червня 2026, 08:40
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Знову вразила своїм стилем: Костюк показала сукню, в якій виступить на Вімблдоні-2026

Друга ракетка України Марта Костюк офіційно представила форму, в якій виступатиме на Вімблдоні-2026. Презентація відбулася у форматі стильної фотосесії, а новий образ тенісистки миттєво став однією з найобговорюваніших тем напередодні старту легендарного турніру.

Головною особливістю екіпірування стала елегантна біла сукня, яка багатьом уболівальникам нагадала весільне вбрання.

Нова модель стала продовженням спільного проєкту Костюк і компанії Wilson, який стартував ще у 2024 році. Тоді бренд створив для української тенісистки унікальну сукню, натхненну її весільним образом.

Цьогоріч Wilson вирішив розвинути цю ідею. Представляючи новинку, компанія написала:

"Увійдіть у нову еру дизайну, створеного спортсменами. Сукня Marta Dress — це вишуканий комплект із двох частин, виконаний у новому технічному мереживі для трав'яного слему Марти 2026 року".

Нагадаємо, Костюк і ще шестеро українок отримали перших суперниць на Вімблдоні, який стартує 29 червня.

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Раніше повідомлялося, що Марта провела спільне тренування з легендарною Сереною Вільямс, після якого особисто подякувала американці за можливість попрацювати разом.

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