Олійникова і Калініна вийдуть на корт у перший день Вімблдона: анонс виступів українок на 29 червня
29 червня, у стартовий день Вімблдона, на корт вийдуть дві представниці України: Олександра Олійникова (49) і Даяна Ястремська (66).
Суперницею Олійникової, дебютантки основної сітки Вімблдона, стане американка Маккартні Кесслер (62). Тенісистки раніше не зустрічалися між собою.
Ястремська протистоятиме японці Аої Іто (228), яка потрапила на змагання завдяки "замороженому рейтингу". Це буде перший матч між ними.
Розклад матчів українок на Вімблдоні на 29 червня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.
Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.
Нагадаємо, що семеро українок отримали стартових суперниць на Вімблдоні-2026.