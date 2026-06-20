Марта Костюк: Мені подобаються стабільні та здорові стосунки з людьми

Друга ракетка України Марта Костюк відверто розповіла про почуття самотності у WTA-Турі та найкращу подругу зі світу тенісу.

Інтерв'ю спортсменки наводить Clay.

Загалом Тур – це дуже самотнє місце. Найбільш самотньою я почуваюся під час азійської серії турнірів, тому що всі дуже втомлені. Я ніколи не їжджу до Азії зі своїм чоловіком або собаками, тому там справді залишаюся сама. Я думаю, що це проблема самого виду спорту. Це не щось особисте. Така природа тенісу",

Однак Марта має одну справжню подругу-тенісистку.

"Мені дуже подобаються стабільні, довгі та здорові стосунки з людьми. Звичайно, люди змінюються і часом змінюються й самі стосунки, але я ціную стабільність.

У нас із Євою Лис є рівень чесності, який зустрічається дуже рідко. Ми з Євою надзвичайно близькі. Я можу сказати їй усе, і вона може сказати все мені. Пам'ятаю, одного разу вона сказала мені: "Я заздрю, що ти отримала цей контракт, тому що теж хотіла його отримати, але водночас я рада за тебе". Така чесність є дуже важливою".