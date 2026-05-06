Костюк спростувала інформацію про донат на ЗСУ призового мільйона євро за турнір в Мадриді

Марта Костюк спростувала чутки, які останніми днями з'явилися в соцмережах про те, що нібито планує задонатити на ЗСУ всю суму призових грошей в розмірі більше мільйона євро за чемпіонство на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді.

Про це тенісистка написала в інстаграмі.

"Останніми днями в мережі поширюється інформація про те, що я нібито планую передати всю суму призових з турніру в Мадриді на потребу ЗСУ. Я не робила таких заяв, тому прошу медіа та користувачів соціальних мереж уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації. Водночас моя позиція щодо підтримки України залишається незмінною. Для мене це особиста тема, і я свідомо не говорю про свої внески чи рішення, пов'язані з допомогою. Значна частина цієї підтримки завжди залишалася поза публічною увагою – і я хочу, щоб так було й надалі", – йдеться в заяві Костюк.

Спортсменка нагадала про проект Фонду Марти Костюк, направлений на популяризацію тенісу в українських школах.

"Разом із тим, є напрямки роботи, про які я говорю відкрито – зокрема про Фонд Марти Костюк. Його проекти, результати та звітність є публічними. До прикладу, ми інтегруємо теніс у шкільні уроки фізкультури: понад 13 тисяч школярів уже отримали можливість займатися тенісом, а українські школи поступово стають тенісними осередками. Для мене це важлива місія – популяризувати теніс, відкривати нові можливості для молоді та підтримувати Україну через довгострокові освітні й спортивні проекти", – підкреслила Костюк.

Нагадаємо, що Марта знялася з "тисячника" в Римі через травму стегна