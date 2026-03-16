Зіркова українська тенісистка підкорила мережу стильними знімками з Каліфорнії

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася зі своїми підписниками новою стильною фотосесією з Каліфорнія.

Спортсменка опублікувала кілька ефектних знімків, на яких позує у стриманому, але дуже елегантному образі. Костюк обрала класичні чорні штани та білу майку, що вдало підкреслює її спортивну фігуру.

Сама Марта підписала серію фото короткою англійською фразою: "Light running late", що можна перекласти як "Світло трохи запізнилося".

Нагадаємо, Костюк не зуміла вийти в 1/8 фіналу в Індіан-Веллсі, поступившись третій ракетці світу Єлені Рибакіній з Казахстану.

Натомість українка дізналася потенційних суперниць на турнірі серії WTA 1000, який з 17 по 29 березня відбудеться в американському Маямі. У другому раунді змагань Марта протистоятиме або Солані Сьєррі (65, Аргентина), або Жаклін Крістіан (35, Румунія).

Напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Марта втратила одну позицію й іде тепер 29-ю.