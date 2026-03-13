Магучіх вразила новою фотосесією: українська чемпіонка стала обличчям культової колекції

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх взяла участь у новій ефектній фотосесії для всесвітньо відомого спортивного бренду PUMA.

Спортсменка поділилася кадрами з фотозйомки на своїй сторінці в Instagram.

На світлинах Магучіх позує в стильному спортивному аутфіті, який поєднує класичний дизайн і сучасні модні тенденції. Фотосесія швидко привернула увагу фанатів, а публікація зібрала чимало захоплених коментарів від підписників.

У самому бренді також відреагували на появу нових кадрів з українською зіркою легкої атлетики. У соцмережах PUMA зазначили, що цей образ символізує стиль, який залишається актуальним незалежно від часу. У компанії наголосили, що класичні моделі завжди можна переосмислити по-новому, а натхненням для цього стали саме образи Ярослави Магучіх.

Нагадаємо, наразі українка активно готується до виступу на Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Змагання стартують 20 березня у Польщі.

Напередодні Ярослава на чемпіонаті України у приміщенні у Києві виборола золото, випередивши Юлію Левченко завдяки меншій кількості витрачених спроб.

Додамо, що Магучіх також виграла етап золотої серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе.