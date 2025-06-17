Юну зірку Барселони та збірної Іспанії підозрюють у стосунках із 30-річною блогеркою

17-річний вундеркінд Барселони Ламін Ямал опинився в центрі гучної історії, яка вибухнула на іспанських сторінках таблоїдів.

Футболіста помітили під час літньої відпустки в Італії в компанії 30-річної фітнес-моделі та блогерки Фаті Васкес, яка також має акаунт на OnlyFans.

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Першими про це повідомили журналісти з іспанського розважального ресурсу La Cuernis. За їхніми словами, пара публікувала схожі фото з однієї локації, натякаючи, що відпочивають разом.

Проте невдовзі іспанський журналіст Хаві Ойос спростував інформацію про стосунки, заявивши, що Фаті перебувала на курорті не через футболіста, а з іншої причини.

Тим часом, сам Ламін уже залишив Італію та вирушив у подорож далі. Тепер він відпочиває у Сан-Паулу, Бразилія.

Раніше повідомлялося, що Ямала підозрюють у стосунках із найгарячішою футболісткою світу.