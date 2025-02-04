Оце так поворот: гравець Реала почав стосунки із мамою колишньої дівчини

Іспанський футболіст Фран Гарсія, який виступає за мадридський Реал, опинився в центрі гучного скандалу через чутки про його особисте життя.

У соціальних мережах активно поширюється інформація про те, що 25-річний гравець розірвав стосунки зі своєю дівчиною Естелою Льямас і нібито почав зустрічатися з її матір’ю. Ця історія викликала справжній фурор серед уболівальників і стала предметом жвавих дискусій в інтернеті.

Real Madrid left back Fran Garcia has left his girlfriend and started a relationship with the mother of his girlfriend.

Trouble started when his girlfriend noticed her mum frequent visit to her boyfriend, Garcia. She started suspecting them until she finally caught them in bèd pic.twitter.com/ByujfE9MCC — Fabrizio (@BlackFabrizioo) February 1, 2025

Чутки почали набирати обертів після того, як стало відомо, що Гарсія та Льямас розійшлися наприкінці січня після майже трьох років стосунків. Фанати, які звикли бачити їх разом на фото в соцмережах, були шоковані новинами. Однак ні сам Фран, ні Естела поки що публічно не підтвердили факт розриву.

Додаткову інтригу додає те, що пара досі підписана одне на одного в Instagram, а Льямас не видалила спільні відео з TikTok, що змушує багатьох сумніватися в правдивості чуток.

Instagram

Особливий інтерес викликала історія про те, що Естела начебто запідозрила щось неладне, коли її мати почала занадто часто відвідувати Гарсію. Деякі користувачі форумів навіть стверджують, що дівчина особисто застала їх разом. Однак варто зазначити, що ця інформація не має жодного офіційного підтвердження, а спирається лише на припущення та здогадки користувачів.

Instagram

Нагадаємо, Фран Гарсія та Естела Льямас познайомилися ще в підлітковому віці та довгий час підтримували одне одного. Дівчина часто з’являлася на матчах Гарсії, а також була поруч під час його повернення в мадридський Реал.

Читайте також : Фото Олімпійський чемпіон підкорив серце доньки мільярдера завдяки відео з лососем

Поки жодна зі сторін офіційно не прокоментувала ситуацію, соціальні мережі продовжують вибухати новими припущеннями. Тепер шанувальники з нетерпінням чекають на офіційну реакцію самого Франка Гарсії.

Цього сезону на рахунку 25-річного іспанського захисника 1 асист в 17 матчах Ла Ліги.