Вечірня прогулянка, хінкалі і біотуалет: ексдівчина зірки Реала та син Ромаріо переїхали до Києва

Бразильський футболіст Ромаріньо, син легендарного Ромаріо, завітав до Києва разом зі своєю коханою Мішель Біа.

Пара прилетіла до столиці України на тлі чуток про перехід 31-річного форварда до клубу Першої ліги ЮКСА.

Ромаріньо та Мішель провели вже пʼять днів у Києві, насолоджуючись краєвидами, природою та інфраструктурою. Дівчина гравця навіть опублікувала для своєї мільйонної аудиторії світлини зі столиці.

Найбільше, що вразило бразильців – біотуалет посеред вулиці, скористатися яким можна було оплативши карткою. У пари ця деталь викликала масу емоцій та здивувань.

На цьому пригоди Ромаріо-молодшого та його коханої тільки почалися. Вони прогулялися вулицями Києва, подивившись на місцевих і їхні розваги, а потім відвідали грузинський ресторан, чим і завершили вечір.

Нагадаємо, що Мішель Біа не просто кохана Ромаріньо, але й танцівниця. Дівчина стала відомою на батьківщини не тільки завдяки своїй хореографії, але й стосунками з вінгером Реала Вінісіусом Жуніором.

Зазначимо, для Ромаріньо ЮКСА стане першим європейським клубом в кар'єрі. До цього він грав за низку бразильських команд, а також виступав в Японії та Колумбії.

Раніше повідомлялося, що зірку Реала розгромили у соцмережах через залицяння до 16-річної волейболістки з Туреччини.