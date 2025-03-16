Лідера Реала розгромили у соцмережах через залицяння до 16-річної волейболістки

Зірка Реала Вінісіус Жуніор знову опинився у центрі уваги – і цього разу не через футбол. Бразилець підписався на 16-річну волейболістку Мірай Їлдирим із Бешикташа в Instagram і навіть встиг пролайкати її фото.

Це швидко помітили фанати, після чого соцмережі вибухнули критикою.

"Ти взагалі в курсі, скільки їй років?" – запитували обурені користувачі.

Під тиском гнівних коментарів Вінісіус поспішно відписався та прибрав свої лайки, але ситуація вже набула розголосу.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 24-річного бразильця 10 голів та 5 асистів у 22 матчах Ла Ліги. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2027 року.

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Раніше повідомлялося, що за дивних обставин від екзірки Барселони пішла дружина – він не дозволяв відкривати холодильник.