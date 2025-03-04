ЮКСА може підписати сина легендарного Ромаріо

Клуб Першої ліги України ЮКСА може підписати 31-річного бразильського нападника Ромаріньо.

Про це повідомив журналіст Дмитро Вєнков та підтвердили Чемпіону в команді.

Ромаріньо є сином легендарного бразильського нападника Ромаріо, який визнавався гравцем року за версією ФІФА та ставав чемпіоном світу 1994 року.

Зауважимо, що для Ромаріньо ЮКСА стане першим європейським клубом в кар'єрі. До цього він виступав за низку бразильських команд. Також був досвід в Японії та Колумбії.

Нагадаємо, напередодні ЮКСА припинила співпрацю з футболістом Дмитром Махнєвим. Нещодавно 28-річний гравець проходив поліграф через підозру в договірному матчі.