13-річний українець підписав угоду з академією Реала

13-річний вихованець ДЮФК Прогрес Софіївський Самуель Осіпович став гравцем Реала U-14, підписавши угоду з академією мадридців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Наш вихованець Осіпович Самуель (2013 р.н.) став гравцем Реал Мадрид U-14 та підписав угоду з академією легендарного клубу! Від перших футбольних кроків до одного з найвеличніших клубів світу. Це результат таланту, щоденної праці, наполегливості, віри в себе та підтримки родини", – йдеться у заяві.

Шлях до "королівського клубу" розпочався у дитячо-юнацькій команді Прогрес Софіївський. Уже у жовтні 2023 року юний гравець заявив про себе, виборовши бронзові нагороди турніру Leo Cup і отримавши звання найкращого гравця змагань.

Згодом юний футболіст переїхав до Іспанії, де виступав за дитячу команду Нуево Боаділья. Він забив 27 голів у 23 матчах і став найкращим бомбардиром своєї групи.

Улітку 2025 року Осіпович перейшов до академії Леганеса, а тепер продовжить розвивати свій талант у системі чинного гранда європейського футболу.

Раніше 19-річний український воротар дебютував за першу команду Реала у матчі проти Шальке.