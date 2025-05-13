Наречена Роналду здивувала пікантним фото зі спортзалу

Поки Кріштіану Роналду забиває голи на футбольних полях Саудівської Аравії, його кохана Джорджина Родрігес не менш ефектно "забиває" в Instagram.

Модель і зірка світського життя виклала пікантне фото зі спортзалу, на якому демонструє не лише струнку фігуру, але й пікантне місце.

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На знімку Джорджина позує в обтислому спортивному вбранні, акцентуючи увагу на своїй ідеальній формі.

Нагадаємо, напередодні наречена Роналду справила справжній фурор на червоній доріжці Met Gala 2025, вразивши глядачів ефектним образом.

Раніше повідомлялося, що Родрігес знялася оголеною у рекламній фотосесії.