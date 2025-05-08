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Яскравий дебют: кохана Роналду запалила на Met Gala у наряді принцеси Діани

Богдан Войченко — 8 травня 2025, 11:01
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Яскравий дебют: кохана Роналду запалила на Met Gala у наряді принцеси Діани

Джорджина Родрігес, наречена форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду, справила справжній фурор на червоній доріжці Met Gala 2025, вразивши глядачів ефектним образом.

Для свого дебюту на головному модному вечорі року 31-річна модель обрала чорну сукню від бренду Vetements. Доповнювався образ блискучим діамантовим кольє від Chopard.

Зазначимо, що вбрання Джорджини надзвичайно нагадувало легендарну сукню принцеси Діани, в якій вона з’явилася на Met Gala ще у 1996 році.

Нагадаємо, восени кохана Кріштіану Роналду стала однією із зірок на модному івенті в Парижі, з'явившись у яскравому образі.

Раніше повідомлялося, що Родрігес знялася оголеною у рекламній фотосесії.

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