Невже наважився на весілля: кохана Роналду похизувалася шикарною каблучкою

Кохана форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду похизувалася у соцмережах новою каблучкою.

Джорджина Родрігес напередодні опублікувала фото, демонструючи шикарну прикрасу з величезним смарагдовим діамантом.

На своїй сторінці в Instagram 31-річна модель показала руку з дорогоцінною каблучкою та годинником Cartier.

"І захисти нас від зла, амінь", – йдеться у підписі арабською мовою.

Фанати припускають, що у змісті цього фото йдеться про заручини. Ціна коштовного каменя поки не розголошується, але експерти оцінюють її щонайменше у шестизначну суму.

Нагадаємо, зараз родина Роналду знаходиться у небезпеці. Кріштіану та Джорджині неодноразово надходили погрози у соцмережах, через що пара була вимушена серйозно посилити охорону.

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Напередодні новий охоронець коханої футболіста навіть встиг вляпатись у скандал, агресивно виконуючи свою роботу.

Раніше повідомлялося, що Роналду розкрив головну умову весілля з Джорджиною.