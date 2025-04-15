Невже наважився на весілля: кохана Роналду похизувалася шикарною каблучкою
Кохана форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду похизувалася у соцмережах новою каблучкою.
Джорджина Родрігес напередодні опублікувала фото, демонструючи шикарну прикрасу з величезним смарагдовим діамантом.
На своїй сторінці в Instagram 31-річна модель показала руку з дорогоцінною каблучкою та годинником Cartier.
"І захисти нас від зла, амінь", – йдеться у підписі арабською мовою.
Фанати припускають, що у змісті цього фото йдеться про заручини. Ціна коштовного каменя поки не розголошується, але експерти оцінюють її щонайменше у шестизначну суму.
Нагадаємо, зараз родина Роналду знаходиться у небезпеці. Кріштіану та Джорджині неодноразово надходили погрози у соцмережах, через що пара була вимушена серйозно посилити охорону.
Напередодні новий охоронець коханої футболіста навіть встиг вляпатись у скандал, агресивно виконуючи свою роботу.
Раніше повідомлялося, що Роналду розкрив головну умову весілля з Джорджиною.