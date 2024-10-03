Кохана Роналду оголеною взяла участь у рекламній фотосесії

Джорджина Родрігес активно проводить свій вільний час, знімаючись у різних рекламних фотосесіях для відомих брендів.

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Кохана форварда Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду нещодавно шокувала своїх фанатів відвертим фото для компанії Guess. Іспанська модель повністю оголеною з'явилася на рекламних білбордах. Її пікантні місця прикривали жіночі сумки.

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Крім цього шокуючого кадру, були й звичайні знімки. Джорджина позувала у шикарних сукнях та екстравагантному вбранні.

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Нагадаємо, Роналду та Родрігес разом із 2016-го року. У пари є п'ятеро дітей, троє з яких є рідними для 30-річної дівчини.

Не так давно дівчина з'явилася на Paris Fashion Week 2024 у неймовірному вбранні.