Кохана Роналду оголеною взяла участь у рекламній фотосесії
Джорджина Родрігес активно проводить свій вільний час, знімаючись у різних рекламних фотосесіях для відомих брендів.
Кохана форварда Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду нещодавно шокувала своїх фанатів відвертим фото для компанії Guess. Іспанська модель повністю оголеною з'явилася на рекламних білбордах. Її пікантні місця прикривали жіночі сумки.
Крім цього шокуючого кадру, були й звичайні знімки. Джорджина позувала у шикарних сукнях та екстравагантному вбранні.
Нагадаємо, Роналду та Родрігес разом із 2016-го року. У пари є п'ятеро дітей, троє з яких є рідними для 30-річної дівчини.
Не так давно дівчина з'явилася на Paris Fashion Week 2024 у неймовірному вбранні.