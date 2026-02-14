Став схожим на Теда Лассо: Юрген Клопп похизувався кардинальною зміною іміджу

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп здивував уболівальників кардинально новим образом під час паузи у тренерській кар'єрі.

Судячи з останніх публікацій у соцмережах, Клопп явно насолоджується новим етапом життя. 58-річний спеціаліст показав фото з вусами та ледь підстриженою бородою, жартома порівнявши себе з героєм серіалу Tеда Лассо. Але на цьому експерименти не завершилися.

Напередодні традиційного карнавалу в Майнці Клопп пішов ще далі й перевтілився в персонажа Джона Даттона з серіалу Єлоустоун, роль якого виконує Кевін Костнер.

У ковбойському стилі та з фірмовим настроєм він підписав фото:

"Не Тед Лассо, а Джон Даттон сьогодні! Майнцерський карнавал, поїхали…".

Нагадаємо, після завершення дев'ятирічної епохи на "Енфілді" в травні 2024 року німецький фахівець відійшов від роботи біля кромки поля, пояснивши це втомою, а з січня 2025-го обійняв посаду керівника глобального футбольного напрямку в Ред Булл, де координує діяльність усіх клубів системи.

Раніше була інформація, що Клопп може очолити Реал вже влітку 2026-го. Також німецький спеціаліст розповів, чому відмовився під посади головного тренера Манчестер Юнайтед. Юрген не приховує, що сумує за Ліверпулем та у майбутньому ще може прийти до керма англійського клубу.