Тайгер Вудс підтвердив стосунки з колишньою невісткою Трампа
Гольфіст Тайгер Вудс підтвердив стосунки з Ванессою Трамп, колишньою невісткою президента США.
Це він підтвердив у себе в соціальних мережах.
"Любов витає в повітрі, і життя стає кращим з тобою поруч! Ми з нетерпінням чекаємо нашої спільної подорожі по життю. Зараз ми будемо вдячні за конфіденційність для всіх, хто близький нашому серцю", – написав Тайгер.
47-річна Ванесса Трамп була одружена з Дональдом Трампом-молодшим з 2005 по 2018 рік, у пари є п'ятеро дітей. 49-річний Тайгер має двох дітей від шлюбу з Елін Нордегрен, з якою розвівся ще в 2010 році.
Після розлучення спортсмен перебував у стосунках із відомою гірськолижницею Ліндсі Вонн, яка нещодавно здобула першу медаль за 7 років на етапі Кубку світу, та менеджеркою мережі ресторанів Ерікою Герман.
Вудс є легендарною фігурою в гольфі та всесвітньо відома спортивна зірка. Він є близьким другом Дональда Трампа, який також обожнює гольф. У 2019 році Тайгер отримав президентську медаль Свободи, якою його нагородив Трамп під час першого президентського терміну.