Тайгер Вудс підтвердив стосунки з колишньою невісткою Трампа

Гольфіст Тайгер Вудс підтвердив стосунки з Ванессою Трамп, колишньою невісткою президента США.

Це він підтвердив у себе в соціальних мережах.

"Любов витає в повітрі, і життя стає кращим з тобою поруч! Ми з нетерпінням чекаємо нашої спільної подорожі по життю. Зараз ми будемо вдячні за конфіденційність для всіх, хто близький нашому серцю", – написав Тайгер.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI — Tiger Woods (@TigerWoods) March 23, 2025

47-річна Ванесса Трамп була одружена з Дональдом Трампом-молодшим з 2005 по 2018 рік, у пари є п'ятеро дітей. 49-річний Тайгер має двох дітей від шлюбу з Елін Нордегрен, з якою розвівся ще в 2010 році.

Після розлучення спортсмен перебував у стосунках із відомою гірськолижницею Ліндсі Вонн, яка нещодавно здобула першу медаль за 7 років на етапі Кубку світу, та менеджеркою мережі ресторанів Ерікою Герман.

Вудс є легендарною фігурою в гольфі та всесвітньо відома спортивна зірка. Він є близьким другом Дональда Трампа, який також обожнює гольф. У 2019 році Тайгер отримав президентську медаль Свободи, якою його нагородив Трамп під час першого президентського терміну.