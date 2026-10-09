Завацька не змогла пробитись до півфіналу на турнірі в Сучжоу, поступившись першій ракетці Мексики

Катаріна Завацька (266) поступилась представниці Мексики Ренаті Сарасуа (94) у чвертьфіналі турніру серії WTA 125 у китайському Сучжоу.

Протистояння тривало 2 години 14 хвилин і закінчилося з рахунком 1:6, 6:7 (9).

Українка без шансів програла першу партію, проте мала чудові шанси виграти другу. Вона не реалізувала сім сетболів, втративши також перевагу, ведучи 5:2.

За матч Завацька жодного разу не подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та три брейки. Її суперниця виконувала один ейс, здійснила одну помилку на подачі та записала собі в актив п'ять брейків.

Suzhou Open – WTA 125

Сучжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $115,000

Чвертьфінал, 9 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Рената Сарасуа (Мексика) 1:6, 6:7(9)

Це була друга очна зустріч між тенісистками. У 2024 році мексиканка також перемогла у двох сетах.

Нагадаємо, що на цьому турнірі Завацька розпочинала свій шлях із кваліфікації. Вона у фіналі відбору програла "нейтральній "Дар'ї Хомутянській, але потрапила до основної сітки у статусі лакі-лузера, де взяла реванш у білоруски в 1/8 фіналу.