Завацька вибила "нейтральну" білоруску на шляху до чвертьфіналу WTA 125 у Сучжоу

Катаріна Завацька (266) обіграла "нейтральну" білоруску Дар'ю Хомутянську (291) у другому колі турнірної серії WTA 125 у китайському Сучжоу.

Протистояння тривало 1 годину 35 хвилин та закінчилося з рахунком 6:4, 6:4.

Українка впевнено розпочала поєдинок, не дозволяючи суперниці зрівняти рахунок. Щоправда, така перевага тенісистки з Луцька трималася до восьмого гейму, коли Хомутянська довела цифри на табло до 4:4.

Наступні два гейми були за Завацькою, яка забрала у свій актив першу партію – 6:4.

Початок другого сету був за білорускою – 1:3. І знову восьмий гейм став ключовим, але цього разу вже на користь Катаріни. Українська тенісистка наздогнала опонентку 4:4 та довела партію до перемоги – 6:4.

Suzhou Open – WTA 125

Сучжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 8 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Дар'я Хомутянська (–) 6:4, 6:4

Це була друга очна зустріч між тенісистками, у якій Завацька взяла реванш. Адже дебютний лобовий поєдинок був на користь білоруської спортсменки (6:4, 6:1).

У чвертьфіналі українка зустрінеться з мексиканкою Ренатою Сарасуа, яка вийшла до наступного раунду завдяки відмові Дар'ї Астахової після 4:0 у першому сеті.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу у Сучжоу Завацька у двох партіях "закрила" китаянку Юшань Шао.