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Вслід за Олійниковою: Завацька пробилася у друге коло WTA 125 у Сучжоу

Софія Кулай — 6 жовтня 2026, 11:39
Вслід за Олійниковою: Завацька пробилася у друге коло WTA 125 у Сучжоу
Катаріна Завацька
Getty Images

Катаріна Завацька (266) вибила китаянку Юшань Шао (752) у першому колі турнірної серії WTA 125 у китайському Сучжоу.

Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин і закінчився з рахунком 7:6, 6:4.

Перша половина зустрічі була повністю за українкою. Тенісистка із Луцька майже довела партію до 5:2 та була за крок від того, аби забрати її у свій актив. Однак несподівано увімкнулася 752-га ракетка світу. Китаянка взяла наступні чотири гейми поспіль та зрівняла рахунок сету – 5:5.

Обидві тенісистки взяли ще по гейму та перевели партію у тайбрейк, де сильнішою була Завацька (7:5).

Другий сет розпочався із двох виграних геймів для Шао – 0:2. Але цього разу вже Катаріні вдалося перевернути хід партії на свою користь та завершити її на свою користь – 6:4.

Suzhou Open WTA 125
Сучжоу, Китай, хард
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 6 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Юшань Шао (Китай) 7:6, 6:4

Українська тенісистка вже знає ім'я своєї наступної суперниці. В 1/8 фіналу Завацька зустрінеться з "нейтральною" білорускою Дар'єю Хомутянською. Їхній поєдинок відбудеться 7 жовтня.

У нещодавній очній зустрічі білоруська тенісистка обіграла Катаріну у двох сетах (6:4, 6:1).

Раніше в 1/8 фіналу WTA 125 у Сучжоу пробилася інша українка Олександра Олійникова.

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Катаріна Завацька WTA 125

Катаріна Завацька

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