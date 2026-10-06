Вслід за Олійниковою: Завацька пробилася у друге коло WTA 125 у Сучжоу

Катаріна Завацька (266) вибила китаянку Юшань Шао (752) у першому колі турнірної серії WTA 125 у китайському Сучжоу.

Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин і закінчився з рахунком 7:6, 6:4.

Перша половина зустрічі була повністю за українкою. Тенісистка із Луцька майже довела партію до 5:2 та була за крок від того, аби забрати її у свій актив. Однак несподівано увімкнулася 752-га ракетка світу. Китаянка взяла наступні чотири гейми поспіль та зрівняла рахунок сету – 5:5.

Обидві тенісистки взяли ще по гейму та перевели партію у тайбрейк, де сильнішою була Завацька (7:5).

Другий сет розпочався із двох виграних геймів для Шао – 0:2. Але цього разу вже Катаріні вдалося перевернути хід партії на свою користь та завершити її на свою користь – 6:4.

Suzhou Open – WTA 125

Сучжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 6 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Юшань Шао (Китай) 7:6, 6:4

Українська тенісистка вже знає ім'я своєї наступної суперниці. В 1/8 фіналу Завацька зустрінеться з "нейтральною" білорускою Дар'єю Хомутянською. Їхній поєдинок відбудеться 7 жовтня.

У нещодавній очній зустрічі білоруська тенісистка обіграла Катаріну у двох сетах (6:4, 6:1).

Раніше в 1/8 фіналу WTA 125 у Сучжоу пробилася інша українка Олександра Олійникова.