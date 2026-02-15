Зробила фото з усіма поясами чоловіка: дружина Усика креативно привітала фанатів із Днем закоханих

Дружина чемпіона світу Олександр Усик Катерина креативно привітала підписників із Днем закоханих та водночас нагадала, хто в їхній родині збирає всі головні трофеї світового боксу.

У своєму інстаграмі Катерина Усик опублікувала чорно-біле фото, на якому подружжя лежить в обіймах на ліжку. Навколо них розкладені всі чемпіонські пояси боксера.

На світлині пояси створюють ефект справжнього "золотого фону" їхньої історії кохання.

Нагадаємо, у першій важкій вазі Олександр Усик здобув свій перший титул за версією WBO у 2016 році. Згодом він об'єднав пояси WBC, WBA (Super), IBF та The Ring, ставши абсолютним чемпіоном світу після перемоги у Всесвітній боксерській суперсерії.

Після переходу до надважкої ваги українець продовжив колекціонувати титули – WBA (Super), WBO, IBF, IBO, а згодом додав до них пояс WBC та The Ring.

Зазначим, що Усик уник поєдинку проти обов'язкового претендента Фабіо Вордлі. Олександр відмовився від поясу WBO, зробивши із британця нового чемпіона світу. Фабіо приписують битву проти Даніеля Дюбуа, яка може відбутись вже навесні цього року.

Раніше президент WBC Маурісіо Сулейман називав Кабаєла потенційним суперником для Усика.