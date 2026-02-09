Українська правда
Авторитетний промоутер назвав дедлайн потенційного бою Дюбуа – Вордлі

Софія Кулай — 9 лютого 2026, 18:47
Френк Воррен
Відомий промоутер Френк Воррен висловився про потенційну британську битву між Даніелем Дюбуа (22-3, 1 КО) та чемпіоном світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Про це він розповів у коментарі Sky Sports.

За його словами, боксери можуть зійтись в одному ринзі вже навесні 2026-го. Це може бути перший титульний захист для Вордлі, якого Олександр Усик зробив новим чемпіоном світу.

"Ми зараз погоджуємо це питання з Фабіо і Даніелем. Вони хочуть провести бій, який повинен відбутися у квітні або травні. Їм потрібно повернутися в ринг", – заявив Воррен.

Відзначимо, що Вордлі наприкінці жовтня 2025-го нокаутував новозеландця Джозефа Паркера. Завдяки цій перемозі Фабіо став обов'язковим суперником для Усика, але українець уник даного протистояння.

Натомість Дюбуа у липні минулого року вдруге програв Усику, зазнавши третьої поразки у професіоналах.

Раніше сам Даніель заговорив про ймовірний поєдинок проти 31-річного земляка. "Динаміт" хоче знову стати чемпіоном. Також ветеран боксу Дерек Чісора вважає, що Дюбуа повернеться у ринг якраз боєм проти чемпіона світу за версією WBO.

