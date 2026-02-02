Усик вразив організаторів церемонії The Ring дитячим фокусом із резинками

Олександр Усик вкотре довів, що вміє дивувати не лише у ринзі, а й поза ним.

Після завершення церемонії нагородження The Ring український чемпіон опинився у підтрибунному приміщенні разом з організаторами заходу та несподівано влаштував міні-шоу.

На відео видно, як Усик спершу відвертається від одного з присутніх, а потім демонструє фокус із двома маленькими речами.

Спочатку вони ніби перетинаються між собою, а після легкого руху рук – миттєво розходяться.

Несподіваний трюк викликав вибух сміху у самого Усика та всіх, хто був поруч.

Нагадаємо, український боксер також взяв участь у церемонії нагородження Теренса Кроуфорда в якості "Найкращого бійця 2025 року" від The Ring.

Раніше сам Усик очолив рейтинг P4P від ESPN та The Ring, який не включив його у номінацію.