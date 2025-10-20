Харлан поділилася стильними фото і враженнями від виставки Ukraine WOW

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася з підписниками яскравими фото та відео з інтерактивної виставки Ukraine WOW, яка нещодавно відкрилася у столиці.

Спортсменка зізналася, що від побаченого перебуває під великим враженням:

"Відвідала виставку Ukraine WOW – і це дійсно WOW. Сильна атмосфера, сучасні інсталяції, неймовірні роботи. Серед експонатів можна знайти частинку мене", – написала Харлан.

На опублікованому відео видно, як Ольга з цікавістю роздивляється експозицію, зупиняючись біля найбільш емоційних інсталяцій, присвячених сучасній історії України, її людям, культурі та незламності.

Нагадаємо, з осені 2024 року Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який не так давно зробив пропозицію руки та серця.

Не так давно Харлан надихнилася абсолютним чемпіонством Усика, задумавшись над виступами на Олімпіаді-2026.

Спортсменка навіть поділилася ефектними кадрами з тренування після тривалої паузи.