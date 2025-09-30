Вихідні, сповнені любові та краси: Харлан поділилася зворушливими кадрами з нареченим

Олімпійська чемпіонка та зірка українського фехтування Ольга Харлан провела романтичні вихідні зі своїм нареченим у мальовничому Кастель-Гандольфо, що неподалік Рима.

На фото пара виглядає щасливою та закоханою, насолоджуючись атмосферою старовинного італійського міста.

Спортсменка опублікувала серію ніжних світлин, які супроводила словами:

"Вихідні, сповнені любові та краси".

Публікація Харлан одразу зворушила її шанувальників, які засипали спортсменку теплими коментарями та побажаннями щастя.

Нагадаємо, наразі Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив пропозицію руки та серця.

Українська спортсменка прониклася місцевим колоритом, показавши прихильникам навіть кадри приготування справжньої домашньої пасти.

Раніше Харлан надихнилася абсолютним чемпіонством Усика, задумавшись над виступами на Олімпіаді-2026.