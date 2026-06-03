Федерація фехтування України засудила рішення FIE повернути російських та білоруських атлетів до змагань

Федерація фехтування України виступила із заявою проти рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити російських та білоруських атлетів до змагань.

Про це повідомляє пресслужба спортивної федерації.

"Федерація фехтування України висловлює обурення та категорично засуджує рішення Виконкому Міжнародної федерації фехтування (FIE) від 29 травня 2026 року про допуск спортсменів та офіційних осіб з російськими та білоруськими паспортами до міжнародних змагань із використанням національного прапора, форми та гімну".

Керівний орган українського фехтування зауважив, що раніше саме завдяки цілеспрямованій інформаційній роботі та офіційним зверненням до FIE і МОК (Міжнародного Олімпійського Комітету) російських атлетів було усунуто із медійного простору, щоб вони не могли використовувати спорт як інструмент пропаганди

"Федерація фехтування України наголошує: завдяки цілеспрямованій інформаційній роботі та офіційним зверненням до FIE і МОК ми домоглися фактичного зникнення російських фехтувальників із медійного простору, позбавивши країну-агресорку можливості використовувати спорт як інструмент пропаганди".

Федерація фехтування України наголосила, що російська агресія проти України досі триває, й тому рішення повернути російських та білоруських спортсменів до змагань є несправедливим та суперечить базовим принципам Олімпійської хартії.

"Обставини, що стали підставою для відсторонення російської та білоруської федерацій, залишаються незмінними. Агресія проти України триває, українські спортсмени гинуть, спортивна інфраструктура системно знищується. Жодних змін, які могли б виправдати перегляд рішень про їхнє відсторонення, не відбулося. Тому нинішнє рішення FIE є несправедливим і таким, що суперечить базовим принципам Олімпійської хартії".

Нагадаємо, що напередодні FIE дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під своїми національними прапорами, гімнами, абревіатурами та формою.

Варто зазначити, що цьому рішенню передувало грудневе засідання Олімпійського саміту та травнева заява Виконавчого комітету МОК щодо повного відновлення участі білоруських спортсменів у змаганнях під національною символікою та порушення питання про повернення представників Росії.