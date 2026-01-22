Ласкаво просимо в родину: скандальна Сабалєнка стала амбасадоркою модного будинку Gucci

Модний дім Gucci оголосив про гучну та суперечливу співпрацю – офіційною амбасадоркою бренду стала білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка.

Про партнерство бренд повідомив за допомогою стильного відео, у якому Сабалєнка позує з тенісною ракеткою на корті, розташованому просто на території якоїсь будівлі. Образ спортсменки – повністю від Gucci, однак саме він і викликав найбільше запитань.

Фани відзначають, що вбрання виглядає дивно, незвично і максимально не по-спортивному, а деякі користувачі жартують, що більше схоже на арт-перформанс, ніж на рекламну кампанію люксового бренду.

Окрім стилю, багато хто звернув увагу й на репутацію Сабалєнки, яка неодноразово опинялася в центрі скандалів.

Нагадаємо, не так давно Сабалєнка опинилася в епіцентрі скандалу. У розмові з російським блогером тенісистка прокоментувала свою гру у 2022-му році, заявивши, що тоді "все навалилося через цю ситуацію у світі". Під цією фразою спортсменка мала на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

На це відео різко відреагувала відомa білоруська оперна співачка Маргарита Левчук, яка останні роки активно підтримує Україну, живе у Харкові і не так давно зіграла весілля із воїном ЗСУ.

Також Аріна не є зразковою спортсменкою на корті. У фіналі Ролан Гаррос білоруска послала свого тренера через програну подачу.