Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Ласкаво просимо в родину: скандальна Сабалєнка стала амбасадоркою модного будинку Gucci

Богдан Войченко — 22 січня 2026, 20:50
Instagram
Ласкаво просимо в родину: скандальна Сабалєнка стала амбасадоркою модного будинку Gucci

Модний дім Gucci оголосив про гучну та суперечливу співпрацю офіційною амбасадоркою бренду стала білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка.

Про партнерство бренд повідомив за допомогою стильного відео, у якому Сабалєнка позує з тенісною ракеткою на корті, розташованому просто на території якоїсь будівлі. Образ спортсменки повністю від Gucci, однак саме він і викликав найбільше запитань.

Фани відзначають, що вбрання виглядає дивно, незвично і максимально не по-спортивному, а деякі користувачі жартують, що більше схоже на арт-перформанс, ніж на рекламну кампанію люксового бренду.

Окрім стилю, багато хто звернув увагу й на репутацію Сабалєнки, яка неодноразово опинялася в центрі скандалів.

Читайте також :
Фото блог Сабалєнка дружить з диктатором Лукашенком, провокувала українок і довго мовчала про війну

Нагадаємо, не так давно Сабалєнка опинилася в епіцентрі скандалу. У розмові з російським блогером тенісистка прокоментувала свою гру у 2022-му році, заявивши, що тоді "все навалилося через цю ситуацію у світі". Під цією фразою спортсменка мала на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

На це відео різко відреагувала відомa білоруська оперна співачка Маргарита Левчук, яка останні роки активно підтримує Україну, живе у Харкові і не так давно зіграла весілля із воїном ЗСУ.

Також Аріна не є зразковою спортсменкою на корті. У фіналі Ролан Гаррос білоруска послала свого тренера через програну подачу.

ВІДЕО теніс Lifestyle Аріна Сабалєнка
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік