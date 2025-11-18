Сабаленка назвала війну в Україні "ситуацією": білоруська оперна співачка жорстко відреагувала на її слова

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка знову опинилася у центрі інформаційного скандалу.

У розмові з російським блогером тенісистка прокоментувала події 2022 року, заявивши, що назвала б його "найгіршим сезоном у кар'єрі", оскільки тоді "все навалилося через цю ситуацію у світі". Під цією фразою спортсменка мала на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну, однак ухилилася від прямої оцінки.

Фрагмент інтерв'ю швидко розлетівся соцмережами, зокрема його опублікувало білоруське медіа.

У коментарях на нього відреагувала відомa білоруська оперна співачка Маргарита Левчук, яка останні роки активно підтримує Україну:

"Тут, коротше, такая ситуація – чекаю тебе у Харкові", – написала артистка.

Левчук відома своєю підтримкою протестів у Білорусі та діяльністю на користь українських військових. Вона вийшла заміж за українського захисника Руслана Корнійка, живе у Харкові та дає благодійні концерти в межах ініціативи "Культурний десант", збираючи кошти на ЗСУ.

На заяву Сабалєнка офіційної реакції станом на момент публікації немає, однак ситуація спричинила чергову хвилю критики щодо її уникання чітких формулювань про війну.

Читайте також : блог Сабалєнка дружить з диктатором Лукашенком, провокувала українок і довго мовчала про війну

Нагадаємо, у 2023 році Аріна спробувала зробити "хід конем" під час Ролан Гаррос, заявивши, що наразі не підтримує диктаторський режим лукашенка, який допомагає рф під час війни з Україною.

Проте не так давно стало відомо, що Сабалєнка має певні відносини з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком, які почалися у 2018 році.