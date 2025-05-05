Ексдівчина зірки англійського футболу вразила соцмережі відвертим образом серед квітів

Колишня дівчина ексзірки Тоттенгема Деле Аллі, Рубі Мей, знову опинилася в центрі уваги.

Цього разу 27-річна модель засяяла у яскравому весняному образу, який вона продемонструвала на тлі яскравого поля квітів.

Мей з’явилася в кольоровій сукні з діамантовим візерунком без бюстгальтера. Рубі доповнила образ зеленою сумкою з декоративною вишенькою.

Нагадаємо, Аллі та Мей були у стосунках з 2016 по 2021 рік, ставши однією з найкрасивіших пар Британії.

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Зараз футболіст виступає в Італії і зустрічається з моделлю Сінді Кімберлі, яке вже захопила серця місцевих фанатів.

Раніше повідомлялося, що Деле вперше за два роки зіграв офіційний матч, дебютувавши за Комо в Серії А, але був вилучений з поля вже через 10 хвилин.