Ексклюзив для гостя: Джошуа в Україні подарували золотий iPhone за понад 5 тисяч доларів
Під час візиту до України британський боксер Ентоні Джошуа отримав незвичайний та розкішний подарунок.
Ініціатором сюрпризу став чемпіон світу Олександр Усик, який під час обіду запросив до зали спеціального гостя з презентом для британця.
Джошуа вручили ексклюзивний iPhone 17 Pro Max, виконаний у преміальному дизайні.
Телефон має купу унікальних характеристик. Корпус виконано із 18-каратного золота з LED-підсвіткою логотипа, задню панель – зі шкіри нільського крокодила, усе гравіювання на металевих елементах робиться вручну, а бічні грані виконані з покриття з платини та захисного ювелірного лаку.
Вартість такого гаджета на "ринку" становить близько 5,5 тисячі доларів.
Сам Усик також може похизуватися таким подарунком. Після ефектної перемоги над Даніелем Дюбуа у реванші на стадіоні "Вемблі" українець отримав золотий iPhone 16 Pro Max із написом "Undisputed".
Раніше повідомлялося, що український боксер подарував Джошуа унікальний годинник із бойової гільзи від українських військових.