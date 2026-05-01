Кричали "Siu", поки той бив у барабан: Роналду креативно відсвяткував із фанати чемпіонство Аль-Насра

Богдан Войченко — 22 травня 2026, 00:00
Кріштіану Роналду після довгоочікуваного чемпіонства Аль-Наср влаштував максимально емоційне святкування просто перед трибунами.

Щасливий португалець взяв у руки великий барабан і почав ритмічно бити в нього перед партнерами по команді та тисячами уболівальників на стадіоні.

А найефектніше було те, як реагували фанати: після кожного удару трибуни дружно вибухали легендарним "Siu".

Атмосфера виглядала настільки шаленою, що відео святкування миттєво розлетілося соцмережами.

Для самого Роналду це чемпіонство стало особливим, адже Аль-Наср не вигравав чемпіонат Саудівської Аравії з 2019 року.

У вирішальному матчі 34-го туру команда розгромила Дамак з рахунком 4:1.

Сам Кріштіану оформив дубль, а ще по голу забили Садіо Мане та Кінгслі Коман. Завдяки цьому Аль-Наср набрав 86 очок та випередив Аль-Хіляль на два пункти у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Роналду потрапив до заявки збірної Португалії на чемпіонат світу-2026.

