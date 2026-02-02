Дуже сумую за тобою: дружина зірки збірної України поділилася гарячими фото із букетом квітів від коханого

Дружина вінгера турецького Трабзонспора та збірної України Олександра Зубкова, Ганна, знову опинилася в центрі уваги соцмереж.

Футболіст вирішив зробити коханій несподіваний романтичний сюрприз і надіслав їй розкішний букет квітів, у якому поєдналися мімоза, фрезії та ранункулюси.

Втім, Ганна подякувала чоловікові у своєму фірмовому стилі – не просто показала подарунок, а влаштувала справжню гарячу фотосесію.

На знімках вона позує у короткому в'язаному светрі, вигідно підкреслюючи свою фігуру та засвітивши груди, демонструючи букет від коханого.

Під фото дівчина ніжно підписала:

"Дуже сумую за тобою".

Нагадаємо, не так давно пара шокувала соцмережі новинами про розлучення через гучну зраду футболіста, яку Ганна висвітлила у себе в соцмережах. Футболіст попався на розвагах з ескортницями, доки був на зборах у Польщі.

Пізніше дружина футболіста офіційно оголосила, що досі живе з чоловіком і насолоджується сімейним життям.

Раніше Зубков вразив дружину коштовним подарунком за 2,5 млн гривень.