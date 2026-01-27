Українська правда
Зубков та Батагов потрапили до збірної туру Суперліги Туреччини

Сергій Шаховець — 27 січня 2026, 12:13
Олександр Зубков
Getty Images

Українські легіонери Трабзонспора Арсеній Батагов та Олександр Зубков потрапили до збірної 19-го туру турецької Суперліги за версією SofaScore.

У звітному турі "бордово-сині" перемогли Касимпашу (2:1), а українці стали героями поєдинку.

Зубков став автором ефектного голу, коли ударом паненкою відправив м'яч у сітку воріт суперника. А Батагова було визнано найкращим гравцем матчу.

Завдяки високим оцінкам, отриманим за гру, українці опинилися в команді тижня за підсумками 19-го туру Суперліги.

У турнірній таблиці турецької Суперліги Трабзонспор посідає третє місце, маючи в активі 41 очко. Відставання від лідера Галатасарая становить п'ять пунктів.

У поточному сезоні Зубков забив 3 голи та віддав 8 асистів у 19 матчах чемпіонату Туреччині.

Центральний захисник Батагов відіграв 18 поєдинків у сезоні-2025/26 та відзначився двома гольовими передачами. Раніше повідомлялося про зацікавленість Арсенієм англійським Борнмутом.

