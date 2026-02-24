Футболіст збірної України відновився після травми

Вінгер збірної України Олександр Зубков вперше за тривалий час повернувся до тренувального процесу в загальній групі Трабзонспора.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

29-річний футболіст відновився після травми. Він провів тренування з командою перед матчем 24 туру Суперліги після майже місячної відсутності.

Зазначимо, що Зубков отримав ушкодження 30 січня в протистоянні з Антальяспором. Він був змушений залишити поле на 69-й хвилині.

Після цього Олександр пропустив чотири матчі "бордово-синіх". Очікується, що він буде доступний для тренерського штабу вже на поєдинок проти Карагюмрюка, який відбудеться 27 лютого.

У нинішньому сезоні українець провів 23 гри на клубному рівні, в яких забив три голи і віддав вісім результативних передач. Його було визнано найкращим правим вінгером чемпіонату Туреччини у 2025 році.