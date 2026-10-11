У Парижі та в розкішному total black: дружина українського легіонера вразила елегантною фотосесією

Дружина українського голкіпера лісабонської Бенфіки Анатолія Трубіна Марина Галаган поділилася новою ефектною фотосесією з Парижа. Обраний образ у чорних тонах і краєвиди французької столиці стали головними акцентами стильних кадрів.

Марина постала перед камерою в елегантному вбранні в стилі total black. Вона обрала чорну спідницю міді та асиметричний топ із відкритими плечима й спиною, зробивши ставку на витончений силует і стриману розкіш.

Образ дружина українського воротаря доповнила прозорими рукавичками, невеликим клатчем і туфлями на високих підборах. Завдяки поєднанню деталей фотосесія отримала особливий шарм, а сама Марина продемонструвала стильний варіант вечірнього образу.

Нагадаємо, після довготривалих стосунків у квітні 2024 року Анатолій зробив коханій пропозицію, а вже 25 грудня пара відсвяткувала весілля в Португалії. На урочистості завітало чимало українських футболістів, у тому числі і Михайло Мудрик.

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Раніше Марина Галаган опублікувала підбірку світлин, де постала у доволі гарячому образі в напівпрозорій сукні.