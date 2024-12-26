Один із лідерів збірної України одружився напередодні Різдва

Український воротар португальської Бенфіки Анатолій Трубін одружився, зігравши весілля зі своєю коханою Мариною Галаган.

Святкова подія, ймовірно, відбулася в Португалії, де Трубін зараз будує свою футбольну кар'єру. Фото щасливих молодят, а також урочистих моментів з церемонії з'явилися у соцмережах.

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Весілля пройшло зі стилем: для пересування молодята обрали розкішний Майбах, а святковий прийом відбувся на одній з орендованих вілл.

Нагадаємо, Анатолій та Марина разом уже шість років. Їхня історія кохання розпочалася одразу після завершення навчання голкіпера в академії донецького Шахтаря. У листопаді цього року пара відзначила шестиріччя своїх стосунків, а тепер зробила ще один важливий крок у своєму житті.

У поточному сезоні Трубін провів 22 матчі за Бенфіку, пропустивши лише 15 голів, а в 11 іграх залишив свої ворота "сухими".