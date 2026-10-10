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Воротар збірної України відкрив власну академію в Києві

Денис Іваненко — 10 жовтня 2026, 11:44
Воротар збірної України відкрив власну академію в Києві
Анатолій Трубін
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Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін у Києві відкрив власну футбольну академію.

Про це він повідомив в інстаграмі.

Воротар заявив, що на першому етапі планується створення команди U-19 та пояснив, чому вирішив піти на такий крок.

"Привіт, я Анатолій Трубін. Я відкриваю свою академію. Я сам пройшов шлях від дитячого футболу до професійного рівня та знаю, який цей шлях непростий. Знаю, скільки роботи за ним стоїть і наскільки важливо, щоб у потрібний час молодий гравець отримав можливість розвиватися та рухатись далі.

Сьогодні у мене є досвід і можливості, які я хочу використати, щоб допомогти молодим гравцям розвиватися. Саме тому я відкриваю "Академію Трубіна". Ми починаємо з команди U-19, і це лише перший етап. Далі ми будемо знайомити вас із командою, тренерами та показувати роботу академії зсередини", – сказав Анатолій.

Зазначимо, що напередодні Трубін провів два матчі у складі збірної України в Лізі націй. Він залишив свої ворота "сухими" у грі проти Грузії (0:0) та двічі пропустив від угорців (1:2).

Наступний поєдинок Бенфіки відбудеться 11 жовтня о 20:00 за київським часом. Суперником "орлів" буде Гімарайнш.

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