Воротар збірної України відкрив власну академію в Києві

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін у Києві відкрив власну футбольну академію.

Про це він повідомив в інстаграмі.

Воротар заявив, що на першому етапі планується створення команди U-19 та пояснив, чому вирішив піти на такий крок.

"Привіт, я Анатолій Трубін. Я відкриваю свою академію. Я сам пройшов шлях від дитячого футболу до професійного рівня та знаю, який цей шлях непростий. Знаю, скільки роботи за ним стоїть і наскільки важливо, щоб у потрібний час молодий гравець отримав можливість розвиватися та рухатись далі.

Сьогодні у мене є досвід і можливості, які я хочу використати, щоб допомогти молодим гравцям розвиватися. Саме тому я відкриваю "Академію Трубіна". Ми починаємо з команди U-19, і це лише перший етап. Далі ми будемо знайомити вас із командою, тренерами та показувати роботу академії зсередини", – сказав Анатолій.